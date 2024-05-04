Брянский губернатор встретился с руководством Федерации профсоюзов региона

Губернатор Брянской области обсудил дефицит кадров на предприятиях с руководством Федерации профсоюзов региона. Об этом Александр Богомаз сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области встретился с руководством Федерации профсоюзов региона и областных организаций профсоюзов.

«В Брянской области работает порядка 1500 профсоюзных организаций, которые защищают интересы более 86 тысяч человек, из них почти 40 % — молодые люди до 35 лет. Это будущее нашего региона. Сегодня многие предприятия испытывают дефицит кадров, и это серьезный вызов для экономики», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что решить проблему может подготовка специалистов по дефицитным профессиям. А профсоюзам следует активнее работать с молодёжью: организовывать встречи молодых рабочих с учащимися, рассказывать школьникам об условиях труда.