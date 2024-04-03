Брянский губернатор встретился с семьёй погибшего бойца

Губернатор Брянской области вручил орден Мужества семье погибшего бойца. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с семьёй погибшего военнослужащего Пограничного управления ФСБ.

«9 ноября 2023 года подполковник Сергей Владимирович Шатый возглавлял пограничный наряд, выполнявший задачи по защите и охране государственной границы. В ходе несения службы в Суземском районе пограничники подверглись массированному обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов со стороны диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Украины», – рассказал глава региона.

Сергей Шатый получил тяжелые ранения, но продолжил руководить пограничным нарядом до последнего. Указом Президента России подполковник Сергей Шатый был награжден орденом Мужества посмертно. Награду семье передал губернатор Александр Богомаз.