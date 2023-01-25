Брянский губернатор встретился с замкомандующим Северным флотом

Губернатор Брянской области обсудил патриотическое воспитание с замкомандующим Северным флотом. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава Брянска Марина Дбар встретились с заместителем командующего Северным флотом, контр-адмиралом Игорем Курочкиным.
«Игорь Валентинович рассказал о реализации мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения — этому направлению Северный флот, как и мы в Брянской области, уделяет большое внимание», – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона напомнил, что областной центр дружит с экипажем атомного ракетного подводного крейсера «Брянск» флотилии подводных лодок Северного флота.
«Одно из предложений — организовать выезд наших юнармейцев в места дислокации военно-морских сил, чтобы они увидели своими глазами, как проходит служба, а ребята из Мурманской области могли бы посетить наш партизанский край», – отметил губернатор.
Он пообещал продолжать сотрудничество с Северным флотом.
«И, конечно же, будем рады снова видеть на Брянской земле один из лучших профессиональных коллективов ВМФ России — ансамбль песни и пляски Краснознамённого имени Ф. Ушакова Северного флота. Его артисты — настоящие патриоты, которые неоднократно бывали в местах боевых конфликтов, Сирии, Нагорном Карабахе, делают важное дело — поднимают боевой дух наших Героев и вселяют в них уверенность, что все будет хорошо!» – заключил Александр Богомаз.
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