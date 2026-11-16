Брянская спортсменка выиграла турнир по пауэрлифтингу в Мурманске

2026, 16 ноября 11:07

Брянская спортсменка выиграла турнир по пауэрлифтингу в Мурманске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Мурманске состоялись всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди спортивных школ. В дисциплине «троеборье классическое» выступили 70 атлетов Мурманской, Курской, Брянской, Свердловской и Владимирской областей, а также из города Санкт-Петербурга.

В группе девушек до 18 лет в весовой категории 57 кг выступила воспитанница спортивной школы «Электрон» Алина Коврижко. Она завоевала золотую медаль соревнований.