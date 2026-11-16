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Брянская спортсменка выиграла турнир по пауэрлифтингу в Мурманске

2026, 16 ноября 11:07
Брянская спортсменка выиграла турнир по пауэрлифтингу в Мурманске
Источник фото

Брянская спортсменка выиграла турнир по пауэрлифтингу в Мурманске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Мурманске состоялись всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди спортивных школ. В дисциплине «троеборье классическое» выступили 70 атлетов Мурманской, Курской, Брянской, Свердловской и Владимирской областей, а также из города Санкт-Петербурга.

В группе девушек до 18 лет в весовой категории 57 кг выступила воспитанница спортивной школы «Электрон»  Алина Коврижко. Она завоевала золотую медаль соревнований.

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