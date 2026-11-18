Восемь машин КДМ убирают первый снег в Брянске

2026, 18 ноября 10:54

Восемь машин КДМ убирают первый снег в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

18 ноября в Брянске дорожное управление открыло сезон уборки снега. На дороги выехали восемь машин КДМ. Техника в течение дня в две смены будет проезжать по главным магистралям, убирать осадки и посыпать проезжую часть пескосоляной смесью.

В дорожном управлении к зиме подготовили 125 единиц спецтехники: 37 комбинированных дорожных машин, 10 автогрейдеров, пять лаповых снегоочистителей «Золотые ручки», 16 погрузчиков, экскаваторы, самосвалы, тракторы. Для борьбы с гололёдом закупили 32 000 кубометров технической соли и 28 800 кубометров песка. На уборку дорог, тротуаров, скверов, парков, лестниц и мостов выйдут 142 человека, в том числе 70 дворников и восемь механизированных бригад.