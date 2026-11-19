Брянец получил судимость и лишился автомобиля за перевозку запрещённых веществ

2026, 19 ноября 14:30

Брянец получил судимость и лишился автомобиля за перевозку запрещённых веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о хранении частей растений, содержащих наркотические средства, рассмотрел Комаричский районный суд. Приговор выслушал 55-летний местный житель.

16 сентября 2026 года мужчина собрал дикорастущее наркотикосодержащие растения массой свыше 1,6 килограмма и повёз к себе домой. По дороге его задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы, а также конфисковал в доход государства его автомобиль. Решение в законную силу не вступило.