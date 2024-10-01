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Брянский губернатор встретился с замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи

2024, 01 октября 18:44 Лента новостей
Брянский губернатор встретился с замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился со статс-секретарем — заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денисом Ашировым. Речь шла о развитии волонтёрского движения и новым нацпроекте «Молодёжь и дети».

 

Так, в регионе живут более 110 тысяч человек, кто хоть раз принял участие в добровольческой деятельности. В Брянской области существует 16 направлений волонтёрства. Добровольческие объединения участвуют в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, а также реализуют собственные проекты.

«Самое главное — молодые люди должны понимать, что именно от них зависит будущее нашей страны, и, конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы они могли проявить себя и свои таланты, ставили цели и добивались успехов», — подчеркнул Александр Богомаз.

 

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