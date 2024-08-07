Брянский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Курской области

ВСУ несколько дней атакует Курскую область. Удары наносят по мирным жителям.

«Только террористы должны понимать, исторически российский народ в такие периоды становится только сплоченнее и сильнее! Наши доблестные защитники мужественно ведут борьбу с противником», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и выздоровления пострадавшим.

«Жителям Курской области стойкости и сил. Мы вместе! Мы выстоим! Брянская область, как и вся страна, с вами!» – заключил Александр Богомаз.