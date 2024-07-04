Брянский губернатор выступил на заседании Совете Федерации

Брянский губернатор представил региона на «Часе субъекта» в рамках заседания Совете Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Совете Федерации под председательством спикера Валентины Матвиенко прошло 571-е заседание. В его рамках состоялся «Час субъекта». Его посвятили Брянской области. Регион представил губернатор Александр Богомаз. Он рассказал о социально-экономическом развитии.

«Брянская область – это территория созидания. Мы активно трудимся над реализацией национальных проектов и федеральных программ, воплощаем в жизнь задачи, поставленные Президентом страны Владимиром Путиным», — подчеркнул губернатор.

По итогам заседания разработано Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Брянской области». В него вошли одобренные сенаторами предложения о развития региона.