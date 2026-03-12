Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Брянский губернатор выступил в программе «Лабиринт Карнаухова» в студии «Соловьёв Лайф»

2026, 12 марта 10:32
Брянский губернатор выступил в программе «Лабиринт Карнаухова» в студии «Соловьёв Лайф»
Источник фото

Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал о последствиях ракетного удара по областному центру в программе «Лабиринт Карнаухова» в студии «Соловьёв Лайф». Глава региона ответил на вопросы ведущего Сергея Карнаухова.

 

Глава региона подчеркнул, что бригады скорой помощи, МЧС, Росгвардии, полиции оказывали помощь людям в первые минуты после трагедии. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. 

«Все люди с тяжелыми ранениями были отправлены в Москву, в федеральные центры, чтобы оказать им необходимую помощь для дальнейшей реабилитации. Как говорят наши медики, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Те, кто остался в больницах Брянска, — это пациенты с ранениями средней тяжести. Их жизни и здоровью также ничего не угрожает», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что семьям погибших и получивших тяжелые ранения окажут материальную помощь. 

«Семьям погибших мы выплачиваем 1,5 миллиона рублей, людям, получившим тяжелые ранения, — 600 тысяч рублей, и тем, кто получил легкое ранение, — 300 тысяч рублей», – добавил Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские футболистки стали серебряными призёрами первенства России
12 марта 15:54
Брянские футболистки стали серебряными призёрами первенства России
Брянский губернатор встретился с зампредседателя правления АО «Россельхозбанк»
12 марта 15:42
Брянский губернатор встретился с зампредседателя правления АО «Россельхозбанк»
Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата России
12 марта 14:43
Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14463) брянск (6843) ДТП (2695) ГИБДД (2230) прокуратура (2048) уголовное дело (2013) Александр Богомаз (1891) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1042)