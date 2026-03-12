Брянский губернатор выступил в программе «Лабиринт Карнаухова» в студии «Соловьёв Лайф»

Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал о последствиях ракетного удара по областному центру в программе «Лабиринт Карнаухова» в студии «Соловьёв Лайф». Глава региона ответил на вопросы ведущего Сергея Карнаухова.

Глава региона подчеркнул, что бригады скорой помощи, МЧС, Росгвардии, полиции оказывали помощь людям в первые минуты после трагедии. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу.

«Все люди с тяжелыми ранениями были отправлены в Москву, в федеральные центры, чтобы оказать им необходимую помощь для дальнейшей реабилитации. Как говорят наши медики, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Те, кто остался в больницах Брянска, — это пациенты с ранениями средней тяжести. Их жизни и здоровью также ничего не угрожает», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что семьям погибших и получивших тяжелые ранения окажут материальную помощь.

«Семьям погибших мы выплачиваем 1,5 миллиона рублей, людям, получившим тяжелые ранения, — 600 тысяч рублей, и тем, кто получил легкое ранение, — 300 тысяч рублей», – добавил Александр Богомаз.