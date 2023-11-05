Брянский «Партизан» выиграл Международный хоккейный турнир в Стародубе

Команда брянского губернатора «Партизан» выиграла Международный хоккейный турнир в Стародубе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Стародубе прошёл Международный хоккейный турнир на Кубок главы администрации округа. На льду встретились команды «Партизан» из Брянска, «Речицкий метизный завод» из Белоруссии, «Меленск» из Стародуба и «Ледокол» из Злынки.

В финале за главный трофей боролись «Партизан» и «Меленск». Матч закончился со счётом 4:3 в пользу брянской команды. Бронза досталась гостям из Белоруссии.

«Всех участников турнира объединил спорт, который является символом единства и дружбы, ведь в командной игре результат всегда зависит от слаженности и единства всей команды!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.