Брянский «Партизан» выиграл Международный хоккейный турнир в Стародубе

Команда брянского губернатора «Партизан» выиграла Международный хоккейный турнир в Стародубе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Стародубе прошёл Международный хоккейный турнир на Кубок главы администрации округа. На льду встретились команды «Партизан» из Брянска, «Речицкий метизный завод» из Белоруссии, «Меленск» из Стародуба и «Ледокол» из Злынки.
В финале за главный трофей боролись «Партизан» и «Меленск». Матч закончился со счётом 4:3 в пользу брянской команды. Бронза досталась гостям из Белоруссии.
«Всех участников турнира объединил спорт, который является символом единства и дружбы, ведь в командной игре результат всегда зависит от слаженности и единства всей команды!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
01.11.2023 13:47
Век бабушки Октябрины
Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до
01.11.2023 13:26
Рославльскому вагоноремонтному заводу — 155 лет
Акционерное общество является одним из лидеров отрасти в России. 27 октября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил АО «Рославльский вагоноремонтный завод», которому исполнилось 155 лет. Акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» является одним из старейших промышленных предприятий и одним из лидеров отрасти в России. Многие годы занимает достойные позиции по объёму производимой продукции.