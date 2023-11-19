Брянский посёлок остался без света после обстрела
Брянский посёлок в Севском районе остался без электричества после обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Населённый пункт Грудская в Севском районе попал под обстрел ВСУ. Люди при нападении не пострадали.
«В результате обстрела нарушено электроснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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