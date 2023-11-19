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Брянский посёлок остался без света после обстрела

2023, 19 ноября 11:21 Лента новостей
Брянский посёлок остался без света после обстрела
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Брянский посёлок в Севском районе остался без электричества после обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Населённый пункт Грудская в Севском районе попал под обстрел ВСУ. Люди при нападении не пострадали.

«В результате обстрела нарушено электроснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.

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