Брянский суд приговорил иностранца-наркокурьера к колонии

Брянский суд приговорил иностранца-наркокурьера к девяти с половиной годам колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказался 26-летний гражданин Узбекистана.

В январе 2022 года мужчина делал «закладки» с запрещённым веществом в областном центре и в других населённых пунктах региона. За это он получал часть наркотиков.

Преступления пресекли правоохранители. Из незаконного оборота изъяли более 190 граммов героина.

Суд отправил мужчина на 9 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.