Брянский тренер на Новый год получил квартиру

Брянскому тренеру вручили ключи от трёхкомнатной квартиры на Новый год. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Брянский губернатор в первый день года посетил приграничный Климовский район.

«Было очень приятно вручить ключи от трехкомнатной квартиры многодетному отцу и тренеру по хоккею Виктору Александровичу Кондратенко. Он переехал в Брянскую область из Мурманска и теперь занимается с климовскими ребятами», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона пожелал новых побед тренеру и его воспитанникам.