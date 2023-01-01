Брянский тренер на Новый год получил квартиру
Брянскому тренеру вручили ключи от трёхкомнатной квартиры на Новый год. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Брянский губернатор в первый день года посетил приграничный Климовский район.
«Было очень приятно вручить ключи от трехкомнатной квартиры многодетному отцу и тренеру по хоккею Виктору Александровичу Кондратенко. Он переехал в Брянскую область из Мурманска и теперь занимается с климовскими ребятами», – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона пожелал новых побед тренеру и его воспитанникам.
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