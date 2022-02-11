Брянских школьников научат цифровому искусству

«Урок цифры» можно пройти в школе и дома.

Яндекс подготовил для школьников страны, в том числе и из Брянской области, урок «Цифровое искусство: музыка и IT». Детям расскажут, как технологии создаю, распознают и рекомендуют музыку.

Занятие состоит из комиксов, видео и игр. Оно пройдёт с 14 февраля по 6 марта на сайте образовательного проекта «Урок цифры». Заниматься можно как в школе, так и дома.