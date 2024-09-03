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Более пяти тысяч первоклассников пошли в школы Брянска

2024, 03 сентября 10:49 Общество
Более пяти тысяч первоклассников пошли в школы Брянска
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Более пяти тысяч первоклассников пошли в школы Брянска в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В учебных заведениях Брянска после летних каникул вновь прозвенели звонки. День знаний отметили в школах, гимназиях и лицеях областного центра. За парты сели 56 584 человека. Впервые порог школы переступили 5 663 ребёнка. 

А в детские сады Брянска в этом году пошли 21 797 малышей, из них 3 750 — впервые.

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