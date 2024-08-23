Около 57 тысяч детей сядут за парты 1 сентября в Брянске

Почти 57 тысяч детей сядут за парты 1 сентября в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

2 сентября в школах региона стартует новый учебный год. Все школы и детские сады Брянска готовы принимать детей.

За парты сядут почти 57 тысяч школьников. В детские сады пойдут 22 тысячи малышей, в том числе 3750 – впервые.