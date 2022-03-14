Брянское АТП опубликовало новую схему маршрутов

Жители нашли в ней новые ошибки.

Брянское городское автотранспортное предприятие скорректировало схему маршрутов. Об этом рассказали в сообществе «Брянский автобус». Так, в схеме появилась маршрут № 11, а также обновлённый маршрут № 1 до конечной «5-й микрорайон».

Однако подписчики группы нашли новые недочёты.

Они заметили, что «Поликлиника № 5» и «Больничный городок» давно объединены в одну остановку по требованию, а в названии маршрута № 1 вместо «ул. Горбатова» нужно написать «5-й микрорайон».