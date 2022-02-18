Брянское правительство не может финансово поддержать ДОСААФ  

Зампредседателя организации попросил о помощи.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с первым заместителем председателя ДОСААФ России Леонидом Малевым.

Леонид Малев отметил, что привлечения молодёжи к занятиям спортом необходимо обновить материально-техническую базу объектов ДОСААФ. А для модернизации и ремонта требуется финансовая поддержка от регионального бюджета.

«Я обсуждал этот вопрос с вашим руководством. Мы не имеем правовых оснований выделять финансирование из регионального бюджета», —подчеркнул Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что будет обсуждать с руководством ДОСААФ России возможности поддержки для решения задачи по воспитанию молодёжи.