Город32

Брянского автора «Дерева желаний» Президент России наградил почётной грамотой

2024, 27 декабря 17:10 Лента новостей
Брянского автора «Дерева желаний» Президент России наградил почётной грамотой
Источник фото

Акция «Дерево желаний» когда-то начиналась в Брянской области и постепенно вышла на всероссийской уровень. В 2022 году президент России Владимир Путин на Кремлёвской Ёлке в сопровождении бывшего руководителя добровольческого движения Брянской области Юли Устиновой снял символический шарик с желанием.

Теперь в предверии Нового года чиновники всех уровней осуществляют заветные мечты детей, которые находятся в непростой жизненной ситуации.

У истоков этой акции стояла глава управления молодёжной политики региона Мария Раевская. Теперь она является заместителем руководителя Дирекции Академии Первых общероссийского «Движения Первых». Президент России Владимир Путин наградил Марию Раевскую почётной грамотой.

 

Редакция «Город 32» поздравляет Марию с заслуженной наградой и наступающими Новым годом и Рождеством.

 

Фото из личного архива Марии Раевской

 

Читайте также

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Водитель погиб в ДТП на трассе в Брянском районе
Происшествия
Мусоровоз задавил мужчину в Брянске
Общество
Брянские певцы стали лауреатами международного и всероссийского конкурсов
Общество
Погибшего генерала Кириллова помянули в Брянской области
Происшествия
Жительница Брянска подожгла автомобиль по указанию мошенников

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Цифру» — брянским новоселам: «Ростелеком» подключил ЖК «Романовский» к платформе «Ключ»
«Цифру» — брянским новоселам: «Ростелеком» подключил ЖК «Романовский» к платформе «Ключ»

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами платформы «Ключ» жилой комплекс (ЖК) «Романовский» по улице Ульянова в Брянске. Специалисты компании установили на въезде во двор дома и выезде из него шлагбаумы c опцией для беспрепятственного проезда спецтранспорта, оборудовали входы в подъезды умными домофонами со встроенной видеокамерой. Кроме того, во всех помещениях общего пользования (комнатах для хранения колясок, самокатов, велосипедов) сейчас действуют системы контроля и управления доступом (СКУД). Теперь жители многоэтажки получают сигнал со шлагбаума, принимают вызов и видят изображение с домофонной панели, а также могут открыть дверь в «колясочную» с помощью специального мобильного приложения. Здесь же хозяева имеют возможность создать временный код доступа на территорию и внутрь дома для гостей, курьеров, врачей и прочих визитеров.

Около 7 млн пассажиров перевезли скоростные поезда «Иван Паристый» за 5 лет
Около 7 млн пассажиров перевезли скоростные поезда «Иван Паристый» за 5 лет

Сегодня, 25 декабря, отмечается 5 лет с начала курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» сообщением Москва – Брянск. С декабря 2019 года этими поездами перевезено около 7 млн человек, в том числе за 11 месяцев этого года количество пассажиров превысило 1,3 млн. человек.

Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, 17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.