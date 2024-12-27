Брянского автора «Дерева желаний» Президент России наградил почётной грамотой

Акция «Дерево желаний» когда-то начиналась в Брянской области и постепенно вышла на всероссийской уровень. В 2022 году президент России Владимир Путин на Кремлёвской Ёлке в сопровождении бывшего руководителя добровольческого движения Брянской области Юли Устиновой снял символический шарик с желанием.

Теперь в предверии Нового года чиновники всех уровней осуществляют заветные мечты детей, которые находятся в непростой жизненной ситуации.

У истоков этой акции стояла глава управления молодёжной политики региона Мария Раевская. Теперь она является заместителем руководителя Дирекции Академии Первых общероссийского «Движения Первых». Президент России Владимир Путин наградил Марию Раевскую почётной грамотой.

Редакция «Город 32» поздравляет Марию с заслуженной наградой и наступающими Новым годом и Рождеством.

Фото из личного архива Марии Раевской