Бывшего директора брянского техникума ждёт суд

С января 2013 года по июнь 2021 года обвиняемая, используя своё служебное положение, способствовала выплате премий своим сотрудникам. Потом работники отдавали ей эти деньги за покровительство на службе. Всего директор получила более 4 миллионов рублей взяток.

Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни февраля и марта В предпраздничные и праздничные дни, 23 февраля и с 4 по 8 марта 2022 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: — № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая проследуют по маршруту 23 февраля и 5 – 8 марта; — № 6906/6905 Смоленск – Рославль и №

Поставить диагноз Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.

Больничный на «дистанте» Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор

Когда придёт врач? Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию