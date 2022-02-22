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Бывшего директора брянского техникума ждёт суд

2022, 22 февраля 09:57 Лента новостей
Бывшего директора брянского техникума ждёт суд
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Сотрудники отдавали премии руководителю за покровительство.

Региональный следком расследовал уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и получении взяток в отношении бывшего директора Брянского техникума питания и торговли.

С января 2013 года по июнь 2021 года обвиняемая, используя своё служебное положение, способствовала выплате премий своим сотрудникам. Потом работники отдавали ей эти деньги за покровительство на службе. Всего директор получила более 4 миллионов рублей взяток.

Доказательства признаны прокурором достаточными для направления дела в суд.

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