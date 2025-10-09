Четверых курьеров мошенников задержали полицейские с начала октября

Четверых курьеров дистанционных мошенников, обманувших пятерых пенсионеров, задержали полицейские с начала октября. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За первую неделю октября в полицию Брянской области поступило шесть заявлений от жертв телефонных мошенников. Во всех случаях пострадали пенсионеры старше 80 лет.

Злоумышленники под разными предлогами убеждали потерпевших в необходимости декларирования сбережений. Доверчивые граждане под давлением и из страха потерять деньги, соглашались их «узаконить». Наличные забирал курьер — якобы сотрудник некой государственной организации. Потерпевшие передали мошенникам почти 6 800 000 рублей.

Брянские полицейские задержали четверых курьеров. В трёх случаях пенсионеров обманула 18-летняя жительница Подмосковья. Также она попыталась одну из жертв использовать как одно из звеньев для «переброса» чужих денег.

71-летняя женщина и 78-летний мужчина из областного центра ранее сами пострадали от действий мошенников. Они были вовлечены в совершение преступления. Пара пришла к 90-летней пенсионерке и забрала свыше 270 тысяч рублей. Деньги они перевели на счет неизвестного им лица.

К 80-летней пенсионерки из Фокинского района Брянска за деньгами наведалась 54-летняя женщина. 2 600 000 рублей спустя сутки она отдала незнакомому ей мужчине.

Сотрудниками полиции разбираются в обстоятельствах мошенничеств. Часть изъятых у курьеров денег правоохранители вернут владельцам. Возбуждены уголовные дела.