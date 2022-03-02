Четвёртый брянский военнослужащий погиб на Украине

Глава региона выразил соболезнования родным.

Младший сержант Игорь Цветкова погиб в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил слова глубокого соболезнования матери военнослужащего:

«С глубокой скорбью воспринял сообщение о гибели Вашего сына, младшего сержанта Цветкова Игоря Станиславовича в ходе специальной операции по оказанию помощи Народным Республикам Донбасса. Исполняя свой долг, наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге. Выражаю глубочайшие соболезнования Вам, Вашим родным и близким в связи с невосполнимой утратой».

В правительстве отметили, что «ни одна семья погибших защитников Отечества не останется без помощи и всесторонней поддержки как со стороны государства, так и со стороны Правительства Брянской области».