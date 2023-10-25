Четыре беспилотника сбила система ПВО на Брянским районом

Четыре беспилотника самолетного типа уничтожила система ПВО на Брянским районом. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Очередную атаку беспилотников пресекли над Брянщиной. Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожила четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — уточнил губернатор региона Александр Богомаз.