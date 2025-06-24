«Цифровая гигиена защитит ваших детей» — прокурор Брянской области о подростковой преступности

Брянские подростки всё чаще становятся соучастниками киберпреступлений, сообщил и.о. прокурора области Сергей Голованчиков в интервью сайту «АиФ-Брянск». Несовершеннолетних вербуют для распространения наркотиков и телефонного мошенничества.

«Организаторы преступных схем уверяют детей в безнаказанности — мол, в силу возраста к ответственности не привлекут. Но юных соучастников всё равно находят и привлекают к уголовной ответственности», — предупредил Голованчиков.

Недавно 17-летний брянец получил 2 года воспитательной колонии только за то, что «забрал деньги из рук стариков», обманутых аферистами.

Прокурор призвал родителей следить за цифровой активностью детей: «Нужно внимательно относиться к тому, каким контентом интересуется ребёнок, с кем переписывается в мессенджерах, где находится. Чтобы ребёнок не закрылся от такого контроля, в семье должны быть доверительные отношения».

Для безопасности несовершеннолетних в Брянской области также увеличивают штат школьных психологов и создают службы медиации для разрешения конфликтов. По инициативе прокуратуры в школах дополнительно ввели 93 ставки психологов, а в 31 учебном заведении появились медиаторы.

Так же «АиФ-Брянск» выяснил, что в регионе скоро появится официальный перечень объектов, где детям нельзя находиться без взрослых.