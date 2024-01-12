День Брянской области стартовал на ВДНХ в Москве

12 января в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве проходит День Брянской области. Он стартовал ровно в полночь. В это время Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Брянской области.

На экспозиции представят главные достижения региона. Гости познакомиться с обычаями края, попробуют традиционные блюда. На выставке пройдёт концерт «Живая нить традиций Брянских». Там выступят лучшие творческие коллективы региона. Также зрители увидят подлинные костюмы районов Брянской области и самый длинный в регионе рукотворный рушник.

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