Детский омбудсмен высоко оценила систему профилактики социального сиротства в Брянской области

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова высоко оценила систему профилактики социального сиротства в Брянской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «16 негритят».

В Брянскую область в рамках работы Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства приехала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Она посетила специализированный дом ребёнка, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также пообщалась с семьями в трудной жизненной ситуации.

«Брянская область – первый регион, где наибольший объем средств, предусмотренных на профилактику социального сиротства (более 40%), расходуется на обеспечение жильем детей-сирот. У Брянской области есть чему поучиться, и ваши лучшие практики войдут в итоговый доклад с предложениями, который мы составим по итогам поездок по всей стране и представим президенту», – подчеркнула Мария Львова-Белова.