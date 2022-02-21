Детский сад в Злынке начнут строить в этом году

Губернатора возмутил подход к работе местной администрации.
К губернатору Брянской области на приёме обратилась многодетная мать из Злынки. Она от имени всех жителей попросила построить новый детский сад. В том здании, куда сейчас ходят дети, нет актового и спортивного зала.
Под новое учреждение на 150 мест уже определили земельный участок и даже выделили деньги на начало строительства. Но местная администрация запланировала стройку только на 2023 год. Губернатора возмутил такой подход к работе.
«Из областного бюджета мы выделили уже 50 млн на этот год, а вы только собираетесь разрабатывать проектно-сметную документацию? Для чего, когда у нас есть типовые проекты детских садов, которые мы строим по всей области? Это работа двух недель — взять готовый проект и начать работу уже в марте! Начинайте строить!», — призвал глава региона.
Общая стоимость проекта нового детского сада — 200 миллионов рублей.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию