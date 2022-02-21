Детский сад в Злынке начнут строить в этом году

Губернатора возмутил подход к работе местной администрации.

К губернатору Брянской области на приёме обратилась многодетная мать из Злынки. Она от имени всех жителей попросила построить новый детский сад. В том здании, куда сейчас ходят дети, нет актового и спортивного зала.

Под новое учреждение на 150 мест уже определили земельный участок и даже выделили деньги на начало строительства. Но местная администрация запланировала стройку только на 2023 год. Губернатора возмутил такой подход к работе.

«Из областного бюджета мы выделили уже 50 млн на этот год, а вы только собираетесь разрабатывать проектно-сметную документацию? Для чего, когда у нас есть типовые проекты детских садов, которые мы строим по всей области? Это работа двух недель — взять готовый проект и начать работу уже в марте! Начинайте строить!», — призвал глава региона.

Общая стоимость проекта нового детского сада — 200 миллионов рублей.