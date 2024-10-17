Девять беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной за день. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С начала суток военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации пресекли несколько террористических атак на Брянскую область. Над регионом заметили девять беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.