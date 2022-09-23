Для брянцев запущена горячая линия по мобилизации

Жители Брянской области могут задать вопросы о частичной мобилизации по телефону горячей линии.

Об этом сообщили в региональном правительстве.

По телефону 122 жители области могут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах. Также информацию можно получить на официальном ресурсе Правительства РФ «Объясняем.РФ»

Правительство страны будет собирать часто задаваемые вопросы и совместно с Министерством обороны готовить на них ответы.