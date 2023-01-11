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Для семей брянских военных создадут социальную карту

2023, 11 января 16:31 Лента новостей
Для семей брянских военных создадут социальную карту
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Для семей участников спецоперации из Брянской области появится социальная карта. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз. 

На оперативном совещании в правительстве брянской области глава региона обсудил с заместителями меры поддержки семей участников специальной военной операции.

«Это одно из самых важных на сегодня направлений работы, которая не останавливается ни на один день, несмотря на выходные или праздники. Это наша прямая обязанность — помочь тем, чьи отцы, братья, сыновья защищают нашу Родину», – подчеркнул Александр Богомаз.

Семьям военнослужащих власти помогают с оформлением льгот, обеспечение лекарствами, устройством в детские сады, поиском работы и бытовыми вопросами.

«В настоящее время создается  региональная социальная карта для семей защитников, работа по наполнению ее услугами, которыми смогут воспользоваться члены семей бойцов, продолжается.  Оказание помощи семьям участников СВО находится на ежедневном постоянном контроле Правительства Брянской области», – заключил Александр Богомаз.

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