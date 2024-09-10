Дмитрий Енин возглавил МЧС по Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Он представил нового начальника Главного управления МЧС России по региону.

Дмитрий Енин служил в Сибирском региональном центре МЧС России, затем в Новосибирской и Калужской областях. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«В сегодняшней непростой ситуации, в которой находится наш приграничный регион, нам совместно предстоит решать задачи повышенной сложности. Желаю Дмитрию Викторовичу успехов в службе на благо жителей Брянской области и всей страны!» – подчеркнул Александр Богомаз.