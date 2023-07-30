Дом пострадал при обстреле села Зерново

При обстреле в Зерново был поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Брянской области в своем телеграмм-канале.

30 июля под обстрел попало село Зерново в Суземском районе.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.