Дома и машины повреждены при обстреле брянского села Лемешовка

Восемь домов и четыре машины получили повреждения при обстреле села Лемешовка Севского района. О происшествии сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз.

8 января под обстрел ВСУ попало село Лемешовка Севского района. По населённому пункту было выпущено более 10 снарядов. Повреждения получили восемь частных домов, три легковых автомобиля и спецтехника сельхозпредприятия.

«Частично нарушено уличное освещение. В настоящее время аварийные бригады уже ведут восстановительные работы», – уточнил Александр Богомаз.