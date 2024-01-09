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Дома и машины повреждены при обстреле брянского села Лемешовка

2024, 09 января 08:00 Лента новостей
Дома и машины повреждены при обстреле брянского села Лемешовка
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Восемь домов и четыре машины получили повреждения при обстреле села  Лемешовка Севского района. О происшествии сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз.

8 января под обстрел ВСУ попало село Лемешовка Севского района. По населённому пункту было выпущено более 10 снарядов. Повреждения получили восемь частных домов, три легковых автомобиля и спецтехника сельхозпредприятия.

«Частично нарушено уличное освещение. В настоящее время аварийные бригады  уже  ведут восстановительные работы», – уточнил Александр Богомаз.

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