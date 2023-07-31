Дома и машины повреждены при обстреле села Ломаковка

Четыре дома и два автомобиля получили повреждения при обстреле ВСУ в селе Ломаковка. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

31 июля под обстрел ВСУ попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.