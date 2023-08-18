Дома разрушены в селе Петрова Гута при обстреле

Три дома в селе Петрова Гута получили повреждения при обстреле. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

18 августа ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района.

«В результате обстрела имеются частичные разрушения трех жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что пострадавших в происшествии нет.