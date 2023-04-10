Дополнительные комплексы ПВО появились в Брянской области

Дополнительные комплексы противовоздушной обороны развернули в Брянской области. Об этом сообщил сайт «Российской газеты»со ссылкой на командующего войсками ПВО-ПРО — заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Андрея Демина.

По информации издания, в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей подразделений с зенитными ракетными комплексами средней и большей дальности стало больше в два раза , а с зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» – более чем в пять раз. Они прикрывают страну до максимально возможного рубежа досягаемости. Все системы находятся под единым руководством.

Также дополнительно привлечены более 50 мобильных радиолокационных станций и организовано круглосуточное дежурство самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У.