Дорога на улице Ильи Иванова в Брянске готова на 90%

Первая в городе дорога с велополосой на улице Ильи Иванова в Брянске готова на 90%. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

В Советском районе Брянска в рамках регионального проекта «Жилье» полным ходом идёт строительство новой дороги по улице Ильи Иванова. Она готова на 90%.

«Новая дорога в районе жилой застройки территории страрого аэропорта — дублер улицы Бежицкой. Четырехполосная, с тротуарами, современным освещением, ливневой канализацией, первая в Брянске дорога с велодорожками, с обеих сторон и в середине — кольцевые развязки», – уточнил Александр Богомаз.

Подрядчик «Брянскавтодор» в настоящее время работает в районе соединения дороги с улицей Бежицкой. Специалисты делают ливневую канализацию, тротуары и велодорожки. Рабочие укладывают основание из песка и щебня, а также нижний слой асфальтобетона на проезжей части.