Дроны атаковали автомобиль в Климовском районе

Женщина погибла при атаке дронов на автомобиль в Климовском районе утром. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 23 октября ВСУ атаковали село Новые Юрковичи Климовского района. FPV-дрон нанёс удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Женщина, которая была за рулём машины, погибла.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь», – подчеркнул Александр Богомаз.