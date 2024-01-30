Два беспилотника уничтожили военные над Брянщиной ночью

Два беспилотника сбили военные над Брянщиной ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли две атаки ВСУ на Брянскую область. Так, система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Жуковским районом. А через пару часов система ПВО сработала над Трубчевским районом. Военные сбили ещё один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.