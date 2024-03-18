Город32

Два беспилотника уничтожили военные в Брянском районе

2024, 18 марта 08:14 Лента новостей
Два беспилотника уничтожили военные в Брянском районе
Источник фото

Два реактивных беспилотника уничтожили военные в Брянском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне военные Минобороны РФ пресекли очередную террористическую атаку на Брянскую область. Границу региона нарушили сразу два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила их над территорией Брянского района.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Александр Богомаз.

 

Читайте также
Пьяного байкера задержали стражи порядка в Злынке
18 марта 09:17
Пьяного байкера задержали стражи порядка в Злынке
Мужчина погиб на трассе в Клинцовском районе
17 марта 14:35
Мужчина погиб на трассе в Клинцовском районе
Баллистическую ракету сбила система ПВО над Брянщиной
17 марта 14:29
Баллистическую ракету сбила система ПВО над Брянщиной
Реактивный беспилотник уничтожили военные в Стародубском округе
16 марта 10:41
Реактивный беспилотник уничтожили военные в Стародубском округе

Новости регионов

13.03.2024 11:56
С космическим масштабом
Как в регионе отметили юбилей Юрия Гагарина. 9 марта в Гагарине  стартовало масштабное празднование 90-летия выдающегося земляка – первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина.   Принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею, на малую родину космонавта прибыли учёные, Герои России и лётчики-космонавты, делегации из регионов России, Белоруссии, Байконура, общественные и государственные деятели, именитые спортсмены и представители федеральных
13.03.2024 11:55
Плюс 780 студентов
В Смоленской области на одно учреждение среднего профессионального образования стало больше. В селе Высоком Новодугинского района возродили старейшее учебное заведение. Здесь открылся технологический колледж, который стал частью образовательного комплекса «Феникс», включающего в себя лицей-интернат для одарённых детей и детские сады. В колледже будет вестись подготовка будущих профессионалов по специальностям эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

Актуальные темы

Происшествия
Три человека погибли в аварии на трассе в Унечском районе
Общество
На избирательном участке в брянской гимназии собралась очередь
Происшествия
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
Происшествия
21-летний парень пропал в Брянской области
Лента новостей
Здание школы повреждено в брянском селе при обстреле

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru
Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru

Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

2 противоразмывных поезда сформировано в Брянской области для защиты железнодорожной инфраструктуры
2 противоразмывных поезда сформировано в Брянской области для защиты железнодорожной инфраструктуры

В Брянском регионе Московской железной дороги проводятся мероприятия по пропуску паводковых вод в целях обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры, безопасности движения поездов.

Игорь Маковский: энергетики приграничных районов работают на отлично
Игорь Маковский: энергетики приграничных районов работают на отлично

Как сообщает телеграмм канал «Информбюро», в рамках работы в Белгородской области генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с главами Шебекинского и Грайворонского городских округов Владимиром Ждановым и Геннадием Бондаревым.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.