Два человека пострадали при атаке дронов на автомобили в Погарском районе

Два человека пострадали при атаке дронов на автомобили накануне вечером в Погарском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 26 октября ВСУ атаковали деревню Бугаевка Погарского района. Три дрона-камикадзе ударили по движущимся гражданским автомобилям. Водитель автомобиля «Нива Шевроле» получил лёгкие ранения. Ему на месте оказали помощь медики. Машину была полность уничтожена.

Пассажирку автомобиля «Газель» с проникающими осколочными ранениями доставили в больницу.