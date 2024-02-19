Два человека пострадали при обстреле брянского села
Два человека пострадали при обстреле брянского села Новые Юрковичи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Село Новые Юрковичи Климовского района попало под обстрел ВСУ. Повреждения получили несколько административных зданий и спецтехника.
«По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Александр Богомаз.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.