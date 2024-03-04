Два человека пострадали при обстреле Суземки
Два мирных жителя пострадали при обстреле Суземки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Под обстрел ВСУ попал посёлок Суземка. Пр атаре лёгкие ранения получили двое мирных жителей. Им оказывают помощь медики.
«Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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