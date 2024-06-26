Два детских сада отремонтировали брянские строители в Брянке. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

За два года на восстановлении города Брянки Луганской Народной Республики из бюджета Брянской области потратили более 1 млрд 100 млн рублей. В работе участвовали строители, работников жилищно-коммунального хозяйства и предприниматели. 62 объекта уже отремонтировали. В этом году работы идут ещё на 65.

«18 уже готовы: это детские сады «Золушка» и «Золотой улей» и многоквартирные дома, пострадавшие в результате обстрелов, где брянские строители восстанавливали оконные блоки, ремонтировали кровли. Работа продолжается, только вместе мы победим!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Кроме того, Брянская область доставила на Донбасс почти 5 тысяч тонн гуманитарной помощи.