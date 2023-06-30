Два дома повреждены в Новых Юрковичах

При миномётном обстреле повреждены два жилых дома в Новых Юрковичах. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершен минометный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте», – уточнил глава региона.