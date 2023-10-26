Два ружья и 60 патронов изъяли полицейские Брянщины

За два дня стражи порядка Брянской области изъяли два ружья и 60 патронов из незаконного оборота. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области полицейские два дня проводили операцию «Арсенал». За это время правоохранители выявили 14 фактов незаконного оборота оружия. По четырем из них полиция возбудила уголовные дела. Ещё по шести проходят исследования.

Четверо жителей Брянского, Погарского, Дубровского и Новозыбковском районах. Из незаконного оборота полиция изъяла два гладкоствольных оружия и 60 боеприпасов различного калибра.