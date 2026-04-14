2026, 14 апреля 14:37

Два «ВАЗа» столкнулись на перекрёстке в Клинцах в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Багинской в Клинцах днём накануне произошла авария. 67-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ — 21150» на нерегулируемом перекрёстке не не пропустил «ВАЗ- 211440». 18-летний юноша ехал прямо по главной дороге.

При столкновении травмы получили оба автомобилиста. 18-летнего парня госпитализировали. Второму водителю назначено амбулаторное лечение.

На 67-летнего водителя инспекторы составили несколько административных материалов.