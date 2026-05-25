2026, 25 мая 09:53

Мэр Брянск пообещал помочь с обновлением пешеходных дорожек в летнем лагере «Искорка». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Оздоровительный лагерь «Искорка» на прошлой неделе посетил глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Территорию в сосновом бору под Брянском готовят к летней смене. Рабочие красят конструкции, косят траву и обрабатывают площадки средством от насекомых.

Сотрудники «Искорки» своими силами стараются преобразить устаревшую инфраструктуру. Корпуса обшиты современными материалами, в помещения установлены новое оборудование и мебель.

Сложности возникли с пешеходными дорожками. Покрытие десятки лет не обновляли, а корни деревьев во многих местах разрослись и приподняли асфальт. Средств на восстановление у учреждения нет.

Руководство лагеря попросили о помощи Александра Макарова. Мэр ознакомился с предварительной сметой и обсудил детали с заместителем Александром Гавриловым и начальником управления образования Альбертом Малкиным. Глава администрации пообещал поддержать лагерь.