Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Мэр Брянск пообещал помочь с обновлением пешеходных дорожек в летнем лагере

2026, 25 мая 09:53
Мэр Брянск пообещал помочь с обновлением пешеходных дорожек в летнем лагере
Источник фото

Мэр Брянск пообещал помочь с обновлением пешеходных дорожек в летнем лагере «Искорка». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Оздоровительный лагерь «Искорка» на прошлой неделе посетил глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Территорию в сосновом бору под Брянском готовят к летней смене. Рабочие красят конструкции, косят траву и обрабатывают площадки средством от насекомых.

Сотрудники «Искорки» своими силами стараются преобразить устаревшую инфраструктуру. Корпуса обшиты современными материалами, в помещения установлены новое оборудование и мебель. 

Сложности возникли с пешеходными дорожками. Покрытие десятки лет не обновляли, а корни деревьев во многих местах разрослись и приподняли асфальт. Средств на восстановление у учреждения нет. 

Руководство лагеря попросили о помощи Александра Макарова. Мэр ознакомился с предварительной сметой и обсудил детали с заместителем Александром Гавриловым и начальником управления образования Альбертом Малкиным. Глава администрации пообещал поддержать лагерь. 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Нетрезвого подростка на питбайке задержали полицейские в Брянске
24 мая 13:40
Нетрезвого подростка на питбайке задержали полицейские в Брянске
Переулок Трудовой обновят по нацпроекту в Брянске
22 мая 18:05
Переулок Трудовой обновят по нацпроекту в Брянске
Улицу Мичурина отремонтируют около школы №25 в Брянске
22 мая 10:48
Улицу Мичурина отремонтируют около школы №25 в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15283) брянск (6958) ДТП (2765) ГИБДД (2319) прокуратура (2109) уголовное дело (2063) Александр Богомаз (1998) суд (1791) авария (1673) мчс (1546) коронавирус (1272) дороги (1077)