2026, 26 мая 11:43
Четыре награды привезли брянские самбисты из Старого Оскола. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

На прошлой неделе в городе Старый Оскол состоялся всероссийский турнир по боевому самбо. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера России  Владимира Воронова. Участие в них приняли свыше 180 юношей из Белгородской, Брянской, Курской, Пензенской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Московской, Тульской областей и республики Крым.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе города Брянска завоевали четыре медали. Второе место заняли Александр Трыков, Арсений Кузовин и Егор Колесников. Бронзовым призёром стал Иван Лифанов.

