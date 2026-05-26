2026, 26 мая 11:43

Четыре награды привезли брянские самбисты из Старого Оскола. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На прошлой неделе в городе Старый Оскол состоялся всероссийский турнир по боевому самбо. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера России Владимира Воронова. Участие в них приняли свыше 180 юношей из Белгородской, Брянской, Курской, Пензенской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Московской, Тульской областей и республики Крым.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе города Брянска завоевали четыре медали. Второе место заняли Александр Трыков, Арсений Кузовин и Егор Колесников. Бронзовым призёром стал Иван Лифанов.